Роспотребнадзор помог потребителям вернуть более 1,5 млрд рублей в 2022 году

Сотрудники ведомства рассмотрели почти 300 тыс. жалоб

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор помог российским потребителям вернуть более 1,5 млрд рублей в текущем году, сообщается в четверг в телеграм-канале ведомства.

В частности, за девять месяцев текущего года специалисты ведомства дали в судах 8 тыс. заключений в целях защиты прав потребителей, в результате этой работы пострадавшим присудили 925 млн рублей. Также Роспотребнадзор подал 2,4 тыс. исков в защиту конкретных потребителей. Суды рассмотрели две трети дел, удовлетворив 95% поданных исков и взыскав в пользу потребителей 310 млн рублей.

Сотрудники ведомства рассмотрели почти 300 тыс. жалоб. После разъяснительной и профилактической работы на потребительских рынках восстановлены имущественные права граждан на сумму 355 млн рублей, отметили в Роспотребнадзоре. Поданы 2,5 тыс. исков в защиту неопределенного круга лиц, 98% из них удовлетворены.

В ведомстве добавили, что Роспотребнадзор продолжает внедрять практику подачи групповых исков, в 2022 году рассмотрено 16 из 27 исков. "Суды поддержали Роспотребнадзор и удовлетворили заявленные требования в 100% случаев", - сообщили в ведомстве.