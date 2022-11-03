3 ноября, 06:03,
обновлено 3 ноября, 06:24

Индекс PMI в сфере услуг РФ в октябре снизился до 43,7 пункта

Аналитики S&P Global также отмечают, что спад производства вызван низким спросом и сокращением объема клиентской базы в связи с санкциями и падением покупательной способности заказчиков

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ опустился в октябре 2022 года до 43,7 пункта против 51,1 пункта в предыдущем месяце. Об этом сообщается в исследовании S&P Global.

"Последние данные свидетельствуют о резком снижении деловой активности, темпы которого стали самыми быстрыми с марта", - говорится в сообщении аналитического агентства.

Аналитики S&P Global также отмечают, что спад производства вызван низким спросом и сокращением объема клиентской базы в связи с санкциями и падением покупательной способности заказчиков.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление. 

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Россия
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