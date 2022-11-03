Uniper получила чистый убыток за 9 месяцев в €40 млрд из-за сокращения поставок газа РФ

В третьем квартале поставки российского газа прекратились полностью, отмечает компания

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Германский энергоконцерн Uniper получил чистый убыток по МСФО за 9 месяцев в €40 млрд из-за сокращения поставок российского газа, говорится в отчете компании.

"Сокращение поставок российского газа оказало существенное негативное влияние на результаты Uniper за первые девять месяцев 2022 года, - сказано в документе. - Чистый убыток по МСФО в размере около €40 млрд включает примерно €10 млрд реализованных затрат на замещение объемов и примерно €31 млрд ожидаемых будущих убытков от влияния оценки производных финансовых инструментов и наращивания резервов, связанных с сокращением поставок российского газа".

В третьем квартале поставки российского газа прекратились полностью, отмечает Uniper. Чтобы выполнить свои контракты с клиентами, Uniper был вынужден покупать газ на спотовом рынке по высоким ценам.

Также на международный портфель компании негативно повлиял дефицит поставок СПГ с СПГ-терминала Freeport в США из-за повреждения инфраструктуры в результате пожара.

"Мы также интенсивно работаем над реструктуризацией нашего газового портфеля, чтобы минимизировать риски и покончить к 2024 году с потерями, вызванными приостановкой поставок российского газа. Uniper будет играть ключевую роль в обеспечении Германии электроэнергией и газом на зиму 2022/2023 и последующие годы. Поэтому мы сосредоточены на предоставлении Германии дополнительных объемов газа и СПГ", - отметила финансовый директор концерна Тиина Туомела, слова которой приводит компания.