"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 42,4 млн куб. м через "Суджу"

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. "Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной, сообщил журналистам представитель "Газпрома".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 3 ноября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он.

В среду, 2 ноября, объем прокачки составлял 42,6 млн куб. м.

Ранее на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщалось, что транзит газа через территорию Украины 3 ноября может составить около 42,4 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

О транзите через Украину

ОГТСУ 10 мая сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" из-за наступления форс-мажорных обстоятельств - компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет, отметили в ОГТСУ.

Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа - крупнейшую газораспределительную станцию "Суджа" в Курской области - в "Газпроме" отметили, что это технологически невозможно сделать в связи с российской потоковой схемой.