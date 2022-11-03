Российский рынок акций открылся снижением основных индексов

По данным на 10:13 мск, курс доллара рос на 0,8%, до 62,29 руб., а евро - на 0,09%, до 61,06 руб.

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже в четверг демонстрирует снижение основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:13 мск, индекс Мосбиржи терял 0,87%, достигая 2 155,03 пункта, индекс РТС опускался до 1 090,15 пункта (-1,67%). На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 145,54 пункта (-1,3%), а долларовый индекс РТС опускался на 1,84%, до 1 088,34 пункта.

По данным на 10:13 мск, курс доллара рос на 0,8%, до 62,29 руб., а евро - на 0,09%, до 61,06 руб.