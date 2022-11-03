Greenpeace обвинила TotalEnergies в публикации неверных данных о выбросах углекислого газа

По данным экологов, компания произвела в 2019 году 1,6 млрд тонн, но заявила только о 455 млн тонн

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Международная организация "Гринпис" обвинила транснациональную энергетическую группу TotalEnergies в занижении показателей выбросов эквивалента углекислого газа. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times.

По данным экологов, TotalEnergies произвела в 2019 году 1,6 млрд тонн эквивалента углекислого газа, но заявила только о 455 млн тонн. Экологическая организация при подсчетах использовала стандарты французского государственного Агентства экологического перехода (Ademe).

Представители TotalEnergies заявили, что не согласны с такими данными.

Энергетические компании стали публиковать все больше информации о деятельности в рамках обязательств по достижению нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году. По мнению экологов, в стремлении улучшить репутацию компании прибегают к "зеленому замалчиванию". Как утверждает участник Greenpeace France Франсуа Шартье, подобная информация приводит к тому, что компаниям "не доверяют, когда они говорят об экологической повестке".

Greenpeace выступила также с иском во французском суде в отношении энергетического гиганта за распространение "зеленой рекламы", которая вводила в заблуждение клиентов насчет вклада в борьбу с загрязнением окружающей среды.