Кабмин продлил до конца 2023 года действие ограничений на вывоз из РФ некоторых товаров

В перечне более 1,6 тыс. наименований товаров

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ продлило до конца 2023 года временный запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования. Подписано соответствующее постановление, сообщается в четверг на сайте кабмина.

"Ограничение распространяется на технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические, отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла - всего более 1,6 тыс. наименований товаров. Их вывоз запрещен во все зарубежные страны, за исключением государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", - говорится в сообщении.

Кроме того, временное ограничение на вывоз касается некоторых видов лесоматериалов, отходов и лома стали, вольфрама, металлокерамики.

"Перечни товаров и оборудования, временно запрещенных к вывозу из России, были определены правительством в марте 2022 года", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что это решение принято во исполнение указа президента РФ Владимира Путина "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности" и необходимо для защиты внутреннего рынка.