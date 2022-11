Объем сделок с иностранными бумагами на СПБ Бирже в октябре упал в сравнении за год на 92%

Он составил $2,47 млрд

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Объем сделок с иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже по итогам октября 2022 года составил $2,47 млрд, что на 57,77% меньше, чем в сентябре 2022 года ($5,85 млрд), и на 92% меньше, чем в октябре 2021 года ($30,88 млрд).

Среднедневной объем торгов в Режиме основных торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" сократился на 57,69% по сравнению с сентябрем и составил $0,12 млрд. Участниками торгов в октябре было заключено 2,91 млн сделок (7,9 млн сделок в сентябре).

Количество активных счетов инвесторов в октябре уменьшилось на 50,4%, до 175 тыс. (352,82 тыс. в сентябре). Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 1,76 млн.

Сделки в октябре заключались с 1,777 тыс. наименованиями акций и депозитарных расписок международных компаний. Лидерами по объему торгов стали акции и депозитарные расписки Tesla (10,04% от общего объема торгов в октябре), Coinbase (5,02%), Alibaba (4,26%), NVIDIA (3,9%), Marathon Digital Holdings (2,5%), Netflix, Inc. (2,42%), Apple (2,11%), Li Auto Inc. (2,09%), Advanced Micro Devices (1,9%), Meta Platforms, которая признана в РФ экстремистской (1,8%).

Стоимостной объем сделок гонконгскими ценными бумагами по итогам октября вырос на 48,79% по сравнению с аналогичным показателем сентября и достиг 0,59 млрд гонконгских долларов.

Участники торгов и их клиенты в Режиме основных торгов в октябре заключили 132,14 тыс. сделок (увеличение на 82,36% по сравнению с сентябрем). Количество активных счетов инвесторов составило 22,15 тыс. (рост на 45,24% к показателю сентября). Лидерами по объему биржевых торгов в октябре 2022 года стали акции Alibaba (39,93%), JD.com (10,62%), Li Auto Inc. (9,44%), Xiaomi (6,26%), Baidu, Inc. (6%), Tencent (3,81%), XPeng Inc. (2,86%).