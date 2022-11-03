Украина сократила экспорт металлов на 76% по сравнению с прошлым годом

Экспорт промышленных товаров сократился на 51,4%, продукции химической промышленности - на 47,3%, машиностроения - на 45,7%

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Украина значительно сократила экспорт товаров в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Согласно приведенным депутатом статистическим данным правительства, больше всего упал экспорт черных и цветных металлов - на 76%. Экспорт промышленных товаров сократился на 51,4%, продукции химической промышленности - на 47,3%, машиностроения - на 45,7%. На 39,8% снизилась продажа за рубеж минеральных продуктов, в том числе руд.

Продажа зерновых уменьшилась на 29,3%. При этом в сентябре зерновых экспортировано на 60% больше, чем в августе. Экспорт продовольственных товаров упал незначительно - на 8,5%, при этом по сравнению с августом он вырос на 36%.

Объем экспорта товаров в сентябре составил $3,9 млрд.

Резко изменилась и география торговых отношений. Экспорт в страны Африки сократился на 76,4%, в страны СНГ - на 72,2%, в страны Азии - на 58,0%. В то же время экспорт в страны ЕС вырос только на 11,2%, однако удельный вес стран ЕС в структуре экспорта вырос с 38,6% до 66,1%.

Отмечается также сокращение экспорта услуг (на 22,9%), что связывают с сокращением работы воздушного и железнодорожного транспорта (на 29,7%).