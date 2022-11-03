Мобилизованные представители МСП в Новосибирске будут арендовать госимущество за 1 рубль

Предприниматели также могут расторгнуть договоры аренды муниципального имущества без штрафных санкций

НОВОСИБИРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Мобилизованные малые и средние предприниматели, которые для ведения бизнеса арендовали муниципальную и региональную собственность в Новосибирской области, во время службы будут платить за аренду 1 рубль. Об этом сообщил журналистам министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

"Департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области подготовлен проект постановления правительства об установлении льготной арендной платы для арендаторов госимущества Новосибирской области, которые призваны по частичной мобилизации или заключили контракт. Предусматривается возможность заключения договора на арендную плату равную 1 рублю при условии, что это имущество не используется", - сказал Гончаров.

Он добавил, что предприниматели также могут расторгнуть договоры аренды муниципального имущества без штрафных санкций. Кроме того, МСП в регионе могут получить и федеральные меры поддержки, в частности, для мобилизованных предпринимателей все сроки по уплате налогов и представлению отчетности переносятся автоматически. Помимо прочего, для них введен мораторий на контрольные мероприятия, перенесены сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов. Все меры действуют в период службы и до окончания третьего месяца после ее завершения.

Гончаров уточнил, что всего на территории Новосибирской области зарегистрированы более 65 тыс. юридических лиц и 75 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также 115 тыс. человек зарегистрированы как самозанятые. Оборот малых и средних предприятий за первое полугодие 2022 года составил 50% от общего по в области.

О завершении первого этапа частичной мобилизации губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил 3 октября, однако позднее он заявил, что в регионе продолжается донабор граждан под конкретные военно-учетные специальности и этот процесс продлится до конца октября. 27 сентября военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев заявил, что в рамках частичной мобилизации в регионе призвано более 2 тыс. человек. Около 430 мобилизованных граждан в Новосибирской области, по данным на 13 октября, получили отсрочку.