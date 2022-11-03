Доля вторичного жилья в выдачах ипотеки ВТБ выросла в 1,6 раза

Она составила 70%

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Доля вторичного жилья в выдачах ипотеки ВТБ с июня по октябрь этого года выросла в 1,6 раза, с 44% до 70%, сообщили в пресс-службе банка.

"Увеличение доли "вторички" в продажах ипотеки ВТБ фиксирует несколько месяцев подряд. В июне ВТБ выдавал на готовые объекты 44% жилищных кредитов - примерно в 1,4 раза больше, чем в мае. В июле доля вторичного жилья составила 56%, в августе колебалась в пределах 60%, в сентябре - 64%, а в октябре достигла 70%. Всего за последние пять месяцев, по данным банка, доля вторичного жилья в выдачах ипотеки выросла в 1,6 раза", - указали в пресс-службе.

Эксперты банка объясняют такую динамику реализацией отложенного спроса и корректировкой цен на вторичном рынке недвижимости. "Весной рынок вторичного жилья оказался фактически заморожен, но благодаря существенному улучшению ставок по рыночным программам "вторичка" начала возвращать свои позиции, начиная с лета. На фоне реализации отложенного спроса мы фиксируем увеличение ее доли в продажах ипотеки уже пять месяцев подряд. По нашей оценке, до конца года клиенты могут еще немного увеличить спрос на готовые объекты. На это повлияет сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на последнем заседании, а также продолжение корректировки цен на "вторичку" на рынке", - приводит пресс-служба слова вице-президента, заместителя руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгения Дячкина.