Компенсацию затрат на строительство в индустриальных парках смогут получить компании Урала

Развитие промышленных площадок для Свердловской области как промышленного региона является приоритетной задачей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Управляющие компании частных индустриальных парков в моногородах Свердловской области смогут претендовать на возмещение половины затрат на создание инфраструктуры за счет новой меры поддержки. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Речь идет о возмещении части затрат на проектирование, строительство, модернизацию, реконструкцию объектов инфраструктуры таких парков. Финансирование будет вестись за счет средств федерального и областного бюджетов в пропорции 70 на 30%", - цитирует департамент главу региона Евгения Куйвашева с уточнением, что субсидии смогут получить управляющие компании частных индустриальных парков в моногородах, которые прошли аккредитацию в Минпромторге России.

И. о. министра инвестиций и развития области Елена Хлыбова отметила, что под данные критерии в настоящее время подходят две территории: индустриальный парк "Химический парк Тагил" и индустриальный парк "Богословский". "Также проходит аккредитацию индустриальный парк "Малахитовая шкатулка" в городе Полевском. "Химпарк Тагил" уже ведет реконструкцию здания промывки цистерн - стоимость проекта 180 миллионов рублей, это дает ему право в 2024 году заявиться на эту меру поддержки", - отметила она.

В департаменте добавили, что развитие промышленных площадок для Свердловской области как промышленного региона является приоритетной задачей. Индустриальные парки, обеспеченные инженерной, транспортной инфраструктурой и производственными помещениями, дают возможность сократить первичные вложения резидентов, быстро и успешно запустить проект.

В Свердловской области функционируют десять индустриальных парков, семь из которых частные: химический парк "Тагил", "Малахитовая шкатулка", "Березовский", "Про-бизнес-парк", "ЕКАД: Южный", "Уралмаш", "Восточный". Еще три парка в регионе созданы при государственном участии, в том числе "Богословский".