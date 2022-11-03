Торги на бирже Гонконга завершились снижением основного индекса более чем на 3%

Индекс Hang Seng ушел вниз на 3,08%, сводный индекс Hang Seng Tech упал на 3,84%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 ноября. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже завершились в четверг снижением основного индекса более чем на 3%. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта данной площадки.

Индекс Hang Seng ушел вниз на 3,08%, опустившись к концу торговой сессии на 487,68 пункта, до отметки 15 339,46. При этом по данному показателю последние два дня наблюдался значительный рост. Сводный индекс Hang Seng Tech, отображающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний на бирже, упал на 3,84%.

Акции гиганта электронной торговли Alibaba упали на 6,37%. Позиции высокотехнологичной компании Tencent ушли вниз на 3,69%. Более 3,6% потеряли акции интернет-компании Meituan ("Мэйтуань"), одного из крупнейших доставщиков еды в Китае.

Негативная динамика на фондовом рынке Гонконга наблюдается после повышения Федеральной резервной системой США базовой ставки. Аналогичный шаг предприняло в четверг и Управление денежного обращения Гонконга, повысив базовую процентную ставку на 0,75 процентного пункта, до 4,25%.

Выступая в четверг в Гонконге на Глобальном инвестиционном саммите финансовых лидеров, секретарь по финансовым вопросам городской администрации Пол Чан признал наличие волатильности на местном фондовом рынке, но заверил инвесторов в его надежности и безопасности. По его словам, Гонконг все еще остается самым лучшим международным финансовым центром в Азии.

Негативная динамика отмечена и на фондовых биржах в материковой части страны. Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к концу торгов снизился на 0,19%, до отметки 2 997,81. Ключевой индикатор деловой активности торговой площадки в Шэньчжэне опустился на 0,34%, до отметки 10 840,06.