СМИ: более 50% финских фермеров ждут падения доходов из-за цен на удобрения и энергию

Как пишет портал EURActiv, в связи с экономической ситуацией 15% аграриев прекратили заниматься животноводством или же сократили свою деятельность по этому профилю

ТАСС, 3 ноября. Более 50% фермеров Финляндии ожидают ухудшения своего материального положения в течение ближайших шести месяцев из-за роста цен на удобрения и электроэнергию. Об этом в четверг со ссылкой на данные социологического исследования сообщил портал EURActiv.

"Исследование показало, что фермерам трудно справляться с растущими ценами на удобрения и стремительно растущими счетами за электроэнергию, и только около одной трети заявили, что они уже приобрели удобрения, необходимые для следующего вегетационного периода. Среди опрошенных фермеров 55% предсказали, что их материальное положение ухудшится в течение следующих шести месяцев", - отмечается в сообщении.

Опрос проводил Центральный союз сельхозпроизводителей и лесовладельцев Финляндии. Согласно результатам социологического исследования, 20% опрошенных фермеров были вынуждены отказаться от приобретения удобрений. В связи с экономической ситуацией 15% аграриев прекратили заниматься животноводством или же сократили свою деятельность по этому профилю, а 20% участников опроса на четверть сократят посевные площади на своих участках в 2023 году.

После публикации опроса глава отраслевой ассоциации финских фермеров Юха Марттила направил властям страны обращение с просьбой ввести субсидии для аграриев на оплату счетов за электроэнергию и удобрения.