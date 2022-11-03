Губернатор Ростовской области предложил Минску организовать перевалку белорусских грузов

По словам Василия Голубева, некоторые решения по этому вопросу будут зависеть от федеральных органов власти

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Ростовская область обладает необходимыми портовыми мощностями для перевалки белорусских экспортных грузов. Об этом в четверг заявил губернатор области Василий Голубев в Минске на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Думаю, что наших белорусских партнеров, наших братьев и друзей интересует возможность развития экспортных поставок. Как известно, Азово-Черноморский бассейн - наши порты в Азове, в Таганроге, Ростове - это тема, которая требует постоянного сопровождения", - цитирует главу региона агентство БелТА.

При этом Голубев добавил, что решение отдельных вопросов в этом контексте зависит от федеральных органов власти. "Надеюсь, что завтра в ходе моей встречи в правительстве Российской Федерации мы будем говорить об этом с вице-премьерами, которые имеют к этому отношение. Потому что для нас это важно", - заключил губернатор.