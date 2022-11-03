Разработчик банковского ПО R-Style Softlab станет частью группы Россельхозбанка

В банке отметили, что компания продолжит работу под своим брендом, сохранит присутствие на коммерческом рынке, поддержку текущих клиентов и привлечение новых

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россельхозбанк (РСХБ) приобрел контрольный пакет акций разработчика банковского программного обеспечения R-Style Softlab, сообщили ТАСС в пресс-службе РСХБ.

"Россельхозбанк закрыл сделку по приобретению контрольного пакета акций R-Style Softlab, российского разработчика программного обеспечения для компаний финансового сектора, сельскохозяйственных предприятий и государственных органов", - говорится в сообщении банка.

РСХБ также отмечает, что компания R-Style Softlab продолжит работу под своим брендом, сохранит присутствие на коммерческом рынке, поддержку текущих клиентов и привлечение новых. При этом будет реализована инвестиционная программа по совершенствованию и расширению ассортимента ее предложений по комплексной цифровизации бизнеса и отдельных продуктов. Как компания группы РСХБ впервые R-Style Softlab будет представлена на форуме FINOPOLIS в Москве 10-11 ноября 2022 года.

"Банк планирует в полной мере реализовать утвержденную стратегию цифровой трансформации и уверенно идет к цифровому суверенитету, переходя на собственную разработку для формирования стабильной IT-архитектуры", - комментирует зампред РСХБ Николай Ульянов. В банке добавляют, что за последнее время количество сотрудников в IT-структурах РСХБ увеличилось более чем в четыре раза.

R-Style Softlab - ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО. Решения компании охватывают автоматизацию практически всех основных направлений банковской деятельности, включая расчетные операции, кредитование и депозиты, работу на рынке ценных бумаг, обслуживание частных и корпоративных клиентов по различным каналам, стратегическое управление бизнесом, взаимодействие с регуляторами, внутрихозяйственные операции и др.

Россельхозбанк создан в 2000 году, является ключевым кредитором агропромышленного комплекса России.