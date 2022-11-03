Эксперты: роль России в международной торговле энергоносителями неизбежно продолжит расти

Как отмечают эксперты "ИнфоТЭК", РФ является лидером по доле "чистой" энергетики среди промышленно развитых стран: доля безуглеродных источников энергии в стране составляет 67,67%, тогда как у США - 50,63%

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Доля России в международной торговле энергоносителями является самой большой и составляет 25%. Она продолжит расти с ростом населения Земли, говорится в исследовании информационно-аналитического центра "ИнфоТЭК" о мировом потреблении энергии в ближайшие 30 лет.

Как отмечают эксперты "ИнфоТЭК", за последние 15 лет потребление энергии в мире выросло на 24,3%, до 595,14 эксаджоулей в 2021 году, причем большую часть прироста обеспечил Китай, на долю которого пришлось 58,24% всего прироста мирового потребления энергии. "Ежегодное потребление первичной энергии человечеством с 2021 года по 2050 год должно вырасти на 40%", - отмечается в исследовании.

При этом авторы исследования указывают, что США, Китай и Россия являются лидерами потребления первичной энергии в мире, чья доля растет и скоро достигнет 50%. Но именно Россия уже сейчас контролирует 25% международной торговли энергоносителями и является главным экспортером энергоносителей и одним из главных экспортеров электроэнергии в мире. "Учитывая исчерпание запасов месторождений нефти, газа и угля в большинстве стран мира, роль России на мировом рынке значительно усилится за счет неразведанных и неосвоенных на данный момент территорий, в первую очередь - Арктики и Восточной Сибири", - добавляют они.

База оценки

"Главным драйвером роста потребления энергии является рост численности населения", - говорится в исследовании. При этом оценки авторов показали, что снижение энергоемкости производства в развитых странах, фактически нивелируется ростом потребления энергии на душу населения в остальных. В результате, по словам экспертов, если бы не мировые экономические кризисы 2007-2009 и 2020 годов, то рост потребления энергии практически на 100% зависел бы от численности человечества.

При этом авторы исследования отмечают, что текущая неопределенность международных отношений и возможность социальных и экономических кризисов могут замедлить рост глобального спроса. Но они добавляют, что потенциал роста спроса на энергоносители не в полной мере реализован даже при текущем количестве населения. К примеру, по данным ООН, 733 млн человек в основном в Африке не имеют доступа к электричеству.

Судьба лидеров

Развивающиеся страны, к которым относятся мировые лидеры Китай и Россия, как отмечается в исследовании, пока переживают экстенсивный этап развития технологий. "Потребление энергии на душу населения в этих странах растет, и следует ожидать того, что оно достигнет плато, а затем начнет падать", - подчеркивают эксперты.

При этом только Россия и Китай, по мнению авторов исследования, не будут испытывать дефицита энергии и не столкнуться с перекосами энергетических балансов. "России как мировой энергетической сверхдержаве одинаково доступны все источники первичной энергии", - отмечается в исследовании. Кроме того, с учетом природного газа, Россия - лидер по доле "чистой" энергетики среди промышленно развитых стран: доля безуглеродных источников энергии в стране составляет 67,67%, тогда как у США - 50,63%.

В свою очередь Китай обеспечил себе гармоничное развитие всех видов источников энергии, считают авторы исследования: к примеру, Китай модернизирует угольные станции, повышая эффективность и снижая выбросы, тогда как ЕС сделал одностороннюю ставку на развитие ВИЭ. При этом Китай все же снижает долю угля в энергобалансе в пользу ВИЭ и газа (как собственного, так и газа из Средней Азии и России, а в перспективе - Ирана).

Американская энергетика, добавляется в исследовании, оказалась в сложной ситуации: США за последние десять лет почти удвоили добычу газа, но по мере роста экспорта сжиженного природного газа внешние рынки начали оказывать все большее воздействие на внутренний рынок США. "К настоящему моменту это выразилось в резком росте цен - до уровней в 2-3 раза выше средних показателей для того же периода за предыдущие десять лет", - указывается в исследовании. При этом параллельно росту добычи газа в затяжной кризис ушла американская угольная отрасль, придя к двукратному падению производства.

В Евросоюзе же некомпетентное управление экономикой, в том числе и энергетикой, и вовсе привело к экономическому кризису, заявляют эксперты. ЕС сделал ставку на ВИЭ, став в результате сильно зависимым от погоды, а также не учел, что с развитием ВИЭ стал более зависимым от "энергоресурсов" нового типа: редкоземельных металлов и элементной базы для солнечных панелей и ветрогенераторов. Закупать их приходится преимущественно в Китае. Но производство солнечных панелей и ветрогенераторов в ЕС убыточно, и его придется закрыть или перенести в Китай, заключают авторы исследования.