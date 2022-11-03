Минниханов пригласил компании Бахрейна участвовать в инвестиционных проектах в Татарстане

Республика стала пилотным регионом по внедрению принципов исламского банкинга в России

КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Глава Татарстана Рустам Минниханов пригласил компании Бахрейна для участия в инвестиционных проектах в регионе. Об этом он сообщил во время визита в Королевство Бахрейн, передает в четверг пресс-служба главы республики.

В рамках визита в Королевство Бахрейн глава Татарстана встретился с председателем Высшего совета по исламским делам Бахрейна шейхом Абдулрахманом бен Мохаммедом бен Рашидом Аль Халифой.

"Во время встречи <...> обсудили перспективы сотрудничества. По словам президента, промышленные предприятия республики способны удовлетворить интерес Бахрейна по разнообразию номенклатуры. Рустам Минниханов пригласил компании Бахрейна для участия в инвестиционных проектах в Татарстане", - сообщает пресс-служба.

Минниханов отметил, что Бахрейн является одним из финансовых центров Ближнего Востока, а Татарстан - пилотным регионом в России по внедрению принципов исламского банкинга и финансирования.

Глава республики также подчеркнул, что Татарстан стремится вносить вклад в развитие сотрудничества с королевством в рамках российско-бахрейнских отношений. "Наша республика поддерживает активные связи со странами исламского мира. Налажено взаимодействие с такими авторитетными международными институтами, как Организация исламского сотрудничества, Исламский банк развития, Молодежный форум ОИС. Проводится большая работа по линии группы стратегического видения "Россия - Исламский мир", которую я возглавляю по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина" - приводит пресс-служба слова Минниханова.

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Королевство Бахрейн вечером 2 ноября. В рамках визита он принимает участие в форуме "Значение диалога между религиями" и выступает на международной площадке в качестве председателя группы стратегического видения "Россия - исламский мир". Запланировано несколько встреч с представителями руководства Бахрейна, а также участниками форума.