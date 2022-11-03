На Украине приостановил работу единственный в стране завод по производству ферроникеля

По энергетическому объекту, обеспечивающему комбинат электричеством, 22 октября нанесли три ракетных удара, повреждения получила и водозаборная станция

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Побужский ферроникелевый комбинат в Кировоградской области приостановил производство из-за повреждения электросети и недостатка электроснабжения. Об этом в четверг со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщило украинское издание "Новое время".

Отмечается, что 22 октября по энергетическому объекту, обеспечивающему комбинат электричеством, нанесли три ракетных удара, повреждения получила и водозаборная станция. В результате на предприятии остановили металлургический процесс и водозабор.

Электроснабжение на комбинате удалось восстановить, но оно остается нестабильным, добавляет издание. Из-за того, что в сложившихся условиях невозможно организовать производственный процесс, работу предприятия решили остановить, дату начала простоя установили с 1 ноября.

Побужский ферроникелевый комбинат - единственное на Украине предприятие, занимающееся выпуском ферроникеля. В Европе существуют еще два предприятия подобного профиля.

2 ноября украинская компания YASNO ("Ясно"), которая является одним из крупных поставщиков электроэнергии в стране, сообщила, что с 10 октября было нанесено более 100 ударов по энергообъектам Украины. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник на встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.