Мэр Дебальцево сообщил, что в городе отремонтировали порядка 70 тыс. кв метров дорог

По данным главы городской администрации, всего предстоит отремонтировать свыше 200 тысяч кв метров городских магистралей

ДЕБАЛЬЦЕВО /ДНР/, 3 ноября. /ТАСС/. Подрядчики из Хабаровского края с начала года отремонтировали порядка 70 тыс. квадратных метров дорог в Дебальцево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС в четверг мэр города Игорь Захаревич.

"70 тысяч квадратных метров дорог сделано уже. То есть 30% от общего объема", - сказал он.

По данным главы городской администрации, всего предстоит отремонтировать свыше 200 тысяч квадратных метров городских магистралей.

Кроме того, по информации Захаревича, масштабные ремонтные работы ведутся на трассах М-03 и М-04 вокруг Дебальцево. "Работают московские подрядчики. Эти трассы такого ремонта не знали еще со времен Советского Союза. Асфальт в два слоя, ставят знаки, бордюры, устанавливают освещение", - добавил мэр.

Дебальцево - город на востоке ДНР недалеко от административной границы с Луганской Народной Республикой. Здесь расположен стратегически важный железнодорожный узел. В феврале 2015 года город был освобожден от украинских войск, бои за него длились несколько месяцев, тогда он был разрушен на 80%.