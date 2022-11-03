Премьер Казахстана поручил усилить контроль за ростом цен на продовольственные товары

По словам первого вице-министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева, продовольственная инфляция за 10 месяцев 2022 года достигла 20,5%

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Власти в регионах Казахстана и профильные ведомства должны усилить контроль за ростом цен на социально значимые товары. Об этом заявил в четверг премьер-министр республики Алихан Смаилов.

"Мы в этом году в два раза увеличили субсидирование сельского хозяйства, но при этом видим 20-процентный рост цен на продовольствие от тех, кто их получает. Нас такая ситуация не устраивает. Если мы им даем субсидии, то они должны брать встречные обязательства. Система субсидирования должна четко работать", - сказал он в ходе совещания, посвященного данной проблеме.

По словам первого вице-министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева, продовольственная инфляция за 10 месяцев текущего года достигла 20,5%. По итогам октября рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,8%. "В частности, яйца подорожали на 7,6%, мука на 3,9%, рис на 3%, молоко на 2,2%. Вместе с тем за неделю отмечено снижение стоимости моркови (0,8%), картофеля (0,6%), сахара и капусты (0,1%). Для стабилизации цен на широкий спектр продуктов питания планируется проработать вопрос удешевления зерна, кормовой базы и подсолнечного масла", - пояснили в пресс-службе кабмина.

Премьер отметил, что министерства и региональные власти имеют все необходимые инструменты, финансовые средства, контрольные функции для регулирования стоимости социально-значимых продовольственных товаров, но динамика роста цен очевидна. "Это результат слабой работы акиматов (местных администраций - прим. ТАСС) и недостаточной координации со стороны министерств сельского хозяйства, торговли и интеграции. Поручаю за ненадлежащее исполнение своих обязанностей привлечь к дисциплинарной ответственности курирующих заместителей акимов указанных регионов", - указал Смаилов.

По мнению главы правительства, нужно понять, кто является основными поставщиками и в связи с чем идет рост. "Если они свою маржу берут за счет роста цен, то пусть работают в рыночной среде, а мы перенаправим субсидии на другие направления. При этом в регионах мониторинг за допустимой торговой надбавкой и работу специальных комиссий необходимо поставить на системную основу. Коллеги, прошу усилить работу по недопущению необоснованного роста [цен] на социально значимые продукты питания. Инструменты все есть", - подчеркнул премьер.