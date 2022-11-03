Китай в полтора раза увеличил импорт фанеры и шпона из России в 2022 году

Вместе с тем вывоз леса-кругляка упал в 3,3 раза

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Экспорт российской фанеры и шпона в Китай вырос за девять месяцев 2022 года в полтора раза, в то время как вывоз леса-кругляка упал в 3,3 раза. Об этом сообщает в среду пресс-служба Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза).

"С января по сентябрь 2022 года Китай в сравнении с тем же периодом прошлого года в полтора раза увеличил импорт российской фанеры до 82,8 тыс. кубометров на сумму $56,2 млн, а также в 1,9 раза шпона - до 249,6 тыс. тонн на сумму $118,8 млн. При этом в стоимостном выражении экспорт шпона вырос в 2,5 раза. Резкая положительная динамика, в первую очередь, связана с фактической потерей возможностей прямых поставок на европейские и американские рынки", - заявил директор Рослесинфорга Павел Чащин, чьи слова приводятся в сообщении.

Всего с января по сентябрь из России в Китай было направлено 9,9 млн кубометров пиломатериалов на сумму $2,3 млрд, что в стоимостном выражении выше аналогичного периода прошлого года на 1,3%, а в натуральном, напротив, ниже на 9,1%. Снижение объема поставляемой древесины происходит уже четвертый год, однако выросшие цены позволили экспортерам сохранить свои доходы на прежнем уровне. Экспорт кругляка ожидаемо упал в 3,3 раза до 1,8 млн кубометров, что в стоимостном выражении означает снижение в 3,1 раза до $231 млн. Всего объем экспорта продукции лесопромышленной отрасли из России в Китай за первые девять месяцев года достиг $4,4 млрд, что на 1,2% выше уровня соответствующего периода прошлого года.

"Несмотря на общее падение поставок пиломатериалов в Китай, интерес страны к фанере и шпону, в первую очередь, обусловлен тем, что сейчас для России рынки Запада закрыты. Российская фанера не имеет конкурентов на мировых рынках, потребности ЕС и США в ней несмотря на санкции не снижаются, соответственно, Поднебесная выступает своеобразным коридором российской пилопродукции и китайских изделий из отечественных бревен в ЕС и США. Растет также интерес Китая к российской целлюлозе, бумаге и картону. За первые 9 месяцев показатель вырос на 10% до 2,15 млн тонн, а в стоимостном выражении на 25,9% до $1,6 млрд. Больше всего в этом сегменте отправлено в Поднебесную целлюлозы древесной, натронной или сульфатной, бумаги для гофрирования, газетной бумаги, небеленых крафтлайнера и крафт-бумаги", - уточнил Чащин.

Ранее пресс-служба компании "Свеза", которая является крупнейшим производителем березовой фанеры в мире, заявляла о необходимости помощи со стороны государства для развития логистики на южном и восточном направлениях. Это касается строительства дополнительной инфраструктуры в российских портах, снижения тарифов на перевозки, а также предоставление экспортерам гарантированной ежемесячной транспортной субсидии для покрытия возросших расходов на доставку грузов.