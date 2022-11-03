Минтранс Подмосковья предупредил об увеличении количества машин на дорогах в выходные

В пресс-службе ведомства добавили, что во всех городских округах региона будут проводиться профилактические рейды и массовые проверки

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Увеличение количества машин на дорогах Московской области прогнозируется в грядущие выходные, участникам дорожного движения следует быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В праздничные дни число автомобилей увеличивает на треть, так как многие выезжают из столицы в область и наоборот. Призываю всех исключить вождение в нетрезвом виде, так как это является не только серьезным правонарушением, но и угрозой жизни как для водителя, так и для окружающих. Соблюдайте скоростной режим, не выезжайте на летней резине, держите дистанцию и уважайте всех участников движения", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

В пресс-службе добавили, что во всех городских округах региона будут проводиться профилактические рейды и массовые проверки, направленные на выявление управляющих транспортом в состоянии опьянения водителей.

Также в министерстве призвали водителей избегать резких маневров на дороге в связи с изменениями погодных условий. "Пристегивайтесь, не превышайте скорость, не злоупотребляйте алкоголем, а если выпили, то не садитесь за руль и избегайте прогулок вблизи дорог", - добавили в пресс-службе.