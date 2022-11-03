Город Санья на Хайнане создаст развитую сеть социально-культурной инфраструктуры

В Санья создается культурный центр, на территории которого будут находиться музей и архив города

ХАЙКОУ /Китай/, 3 ноября. /ТАСС/. Город Санья на южном побережье острова Хайнань в ближайшие несколько лет сформирует развитую сеть социально-культурной инфраструктуры, которая помимо урбанизированных районов охватит периферийную аграрную зону. Об этом сообщило муниципальное управление культуры и туризма.

"Мы обеспечим своевременную сдачу объектов в установленные сроки, будем целенаправленно улучшать систему социально-культурных услуг", - приводит газета "Санья жибао" комментарий ведомства в связи с активной реализацией целого ряда проектов, которые, как ожидается, существенно повысят уровень жизни местного населения и сделают более комфортным отдых посещающих город туристов.

По данным издания, в связи с указанной задачей в Санья создается культурный центр, на территории которого будут находиться музей и архив города. Ускоренными темпами ведется строительство современного спортивного комплекса и бассейна. Указанные объекты должны стать важным дополнением к уже существующим архитектурным сооружениям - городской библиотеке и художественному музею. Одновременно не прекращается работа по развитию социально-культурной инфраструктуры районного уровня.

"Уже в ближайшее время это станет яркой визитной карточкой нашего города, - говорится в заявлении управления. - Формирование базовой социально-культурной системы на уровне города, района и сельских населенных пунктов позволит нам пройти "последний километр" на пути к подлинному прорыву в сфере развития культуры народных масс".

Местные власти напоминают, что последние 10 лет стали особо важным периодом для обновления культурного облика Санья. Одним из крупных достижений, как отмечается, стало завершение в 2021 году строительства международного стадиона площадью 86 тыс. кв. метров, который может вместить 45 тыс. зрителей.

Санья - ведущий китайский курорт, где проживает более 1 млн человек. В 2021 году его валовый продукт достиг 83,5 млрд юаней (примерно $13,2 млрд), увеличившись на 12,1%. Среднегодовая температура воздуха в этом городе составляет 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для отдыха островов - все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтенный туризм и пляжный отдых.