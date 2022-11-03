В Астраханской области ожидается увеличение урожая риса на 3%

В регионе выращивают круглозерный рис, длиннозерные сорта и крупнодисперсный рис для ризотто

АСТРАХАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Господдержка сельхозпроизводителей и увеличение посевных площадей за счет инвесторского участия позволят собрать до конца года в Астраханской области порядка 42 тыс. тонн риса, что превысит прошлогодние показатели на 3%. Об этом сообщил на брифинге в четверг для журналистов начальник отдела растениеводства министерства рыбной промышленности и сельского хозяйства региона Эльдар Магомедалиев.

"В целом по общей ситуации в этом году планируется рост к уровню прошлого года 105% овощебахчевой продукции плюс зерновые культуры. Свыше 2 млн тонн планируем в целом в этом году собрать - овощи открытого грунта - 1,35 млн тонн, картофеля - 383 тыс. тонн, 68 тыс. тонн зерновых. Отдельно выделяем рис - в этом году мы посевную площадь увеличили на 25%, до 8,9 га на сегодняшний день. Уборка риса продолжается, сейчас собрано 26 тыс. тонн - мы идем с опережением на 103%, соответственно порядка 42 тыс. тонн будет собрано", - сказал Магомедалиев.

Как уточнил в рамках брифинга министр рыбной промышленности и сельского хозяйства региона Руслан Пашаев, этих показателей удалось добиться за счет господдержки работающих сегодня на территории Астраханской области сельхозпроизводителей и инвесторской поддержки, которая будет расширена.

"Карта поставок риса <...> огромна - наш рис качественный - у нас традиционно выращивается круглозерный рис, длиннозерные сорта и крупнодисперсный рис для ризотто. Вся Россия и Ближний Восток любят наш рис и покупают его. Конъюнктура на рис достаточно интересная с точки зрения экономики, помогает нам двигать это направление. На территории Астраханской области есть крупные инвестиционные проекты, связанные с рисоводством - это АПК "Ресурс" и "Лебеди-Агро". Плюс наши фермеры увеличивают объемы производства", - сообщил Пашаев, уточнив, что в ближайшие четыре года инвесторами планируется увеличение посевных площадей под рис свыше чем на 10 тыс. га в Черноярском и Красноярском районах региона.

Он также добавил, что одной из главных задач остается создание узнаваемого бренда и собственной продуктовой линейки местной рисовой продукции, которая должна появиться в Астраханской области.

Сельское хозяйство - одна из стратегических отраслей Астраханской области, в 2021 году общий объем собранного урожая составил свыше 2 млн тонн. Лидирующие позиции в агропромышленном комплексе сохраняет отрасль растениеводства. В регионе работают более 150 сельхозпредприятий, около 3 тыс. фермерских хозяйств.