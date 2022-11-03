Во Франции заявили, что ситуация с поставками топлива на АЗС практически нормализовалась

Министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше подчеркнула, что трудности связаны с возобновлением забастовки сотрудников нефтеперерабатывающего завода

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Обстановка с поставками топлива на АЗС во Франции почти нормализовалась, перебои наблюдаются лишь в трех регионах страны. Об этом заявила в четверг министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше в эфире парламентского телеканала Public Senat.

"Ситуация с поставками топлива на АЗС практически вернулась в нормальное русло во многих регионах. Мы больше не находимся в кризисе", - сказала Панье-Рюнаше. При этом она отметила, что "в трех регионах по-прежнему наблюдаются небольшие трудности с поставками топлива: это столичный регион Иль-де-Франс, Бургундия - Франш-Конте, Овернь - Рона-Альпы". Министр подчеркнула, что трудности связаны с возобновлением забастовки сотрудников нефтеперерабатывающего завода, расположенного в коммуне Фейзен на востоке Франции.

По словам Панье-Рюнаше, "нехватка топлива наблюдается в настоящий момент примерно на 10% французских АЗС". "Мы ожидаем улучшения ситуации в ближайшие пять дней. Для этого принимаются необходимые меры", - сказала министр.

Социальный протест во Франции начался на предприятиях транснациональных энергетических групп TotalEnergies и Esso-ExxonMobil 27 сентября. Персонал этих компаний требовал повышения зарплаты минимум на 10% на фоне галопирующей инфляции. В результате стачек персонала НПЗ клиентов перестала обслуживать каждая третья автозаправка в стране. Нехватка бензина и дизельного топлива вызвала очереди и конфликты на многих АЗС. Несмотря на то, что профсоюзам и руководству предприятий удалось договориться по ряду вопросов, на востоке Франции забастовка была возобновлена.

В минувшие месяцы французским властям не удалось остановить галопирующую инфляцию. По данным экспертов Национального института статистики и экономических исследований (Insee), к сентябрю цены на продовольствие выросли на 9,9%. Заметно подорожало энергообеспечение (на 17,8%). Президент Банка Франции (центрального банка) Франсуа Вилеруа де Гало предупредил, что темпы инфляции в стране до конца года будут оставаться высокими.