Выручка такси, каршеринга и кикшеринга "Яндекса" в III квартале выросла на 40%

Количество поездок в этом сегменте выросло на 24%

МОСКВА, 3 ноября./ТАСС/. Выручка сегмента "Яндекса", включающая в себя сервисы такси, каршеринга и аренды самокатов, в III квартале 2022 года выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом проошого года - до 31 млрд рублей, сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"В сегмент Mobility входят сервисы такси, каршеринга и аренды самокатов. Выручка сегмента Mobility в III квартале выросла на 40% год к году - до 31 млрд рублей", - отметили в пресс-службе.

Количество поездок в этом сегменте выросло на 24% в годовом выражении. Общий обьем сервисов увеличился на 27% - до 198 млрд рублей.

За январь - сентябрь 2022 года доходы партнеров такси выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 470 млрд рублей.

Доход на активного водителя в III квартале 2022 года вырос на 11% по сравнению со II кварталом и достиг рекордного значения в 2022 году, подчеркнули в компании.

Показатель ежемесячно активных пользователей (MAU) приложения "Яндекс Go" в III квартале составил 36,5 млн человек, увеличившись на 14% в годовом выражении и на 2% ко II кварталу.

"Доля поездок в сервисе такси, совершенных на зарубежных рынках, составила 29% в сентябре 2022 года по сравнению с 27% в июне и 25% в конце I квартала 2022 года", - добавили в пресс-службе "Яндекса".