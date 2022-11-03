Правительство Хорватии отрицает участие в продаже доли "Сбера" в Fortenova Group

В кабмине республики заявили, что сотрудничали и общались с руководством Fortenova только в плане применения санкционного режима

БЕЛГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Хорватии отрицает свое участие в подготовке и осуществлении сделки по продаже доли находящегося под санкциями Евросоюза российского Сбербанка в хорватской компании Fortenova Group. Об этом в четверг со ссылкой на заявление пресс-службы кабинета министров республики сообщила газета Večernji list.

"Правительство сотрудничало и общалось с руководством Fortenova в плане <...> применения санкционного режима к деятельности компании с учетом общей экономической и финансовой стабильности. Но не было ни коммуникации, ни сотрудничества, ни конкретной информации о бизнес-операциях", - отметили в хорватском правительстве.

Группа Сбербанка в 2019 году получила контроль над 40% активов Fortenova Group Topco - дочерней структуры Fortenova Group, управляющей предприятиями крупнейшей частной компании Хорватии по производству продуктов питания и розничной торговле Agrokor. Весной 2021 года Сбербанк увеличил долю в хорватской Fortenova, работающей в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и ретейле, до 43%, получив 4% компании за 18,5% акций крупнейшего словенского ретейлера Mercator.

Правительство Хорватии в апреле 2017 года ввело госуправление в Fortenova Group из-за долгов и начало процедуру ее реструктуризации. Сбербанк пытался взыскать с нее 1,13 млрд евро долга. 2 ноября 2022 года в "Сбере" сообщили о продаже своей доли (43%) крупному инвестору из ОАЭ Сейфу аль-Кетби, чьи активы включают недвижимость, технологии и высокотехнологичные компании.

После публикации о сделке хорватское издание "Вечерни лист" сообщило о том, что из-за санкций ЕС продажа активов "Сбера" не могла состояться без одобрения европейских регуляторов и постоянной группы по мониторингу и реализации ограничительных мер при правительстве Хорватии.

Сбербанк весной попал под блокирующие санкции США и Великобритании, а затем против него были введены санкции ЕС. Ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ними физическим и юридическим лицам из этих стран. С 14 июня "Сбер" был отключен от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.