В Югре ожидают рост инвестиций в основной капитал почти в три раза

В качестве целевого варианта развития выбран именно базовый сценарий, предполагающий сохранение производственной специализации, фокусировку на повышении эффективности действующих производств

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал Ханты-Мансийского автономного округа к 2050 году ожидается на уровне около 3 трлн рублей, что примерно в три раза больше, чем по итогам 2021 года. Об этом сообщается в стратегии социально-экономического развития региона до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, принятой правительством Югры.

По данным региональных властей, объем инвестиций в основной капитал Югры в 2010 году составил 507,2 млрд рублей, в 2015 году - 766,1 млрд рублей, в 2020 году впервые превысил 1 трлн рублей, составив 1,006 трлн рублей, в 2021 году - 1,061 трлн рублей, а по итогам текущего года ожидается рост до 1,128 трлн рублей.

"Прогнозы ключевых показателей стратегии - 2050 по оптимистическому сценарию. Инвестиции по итогам 2030 года - 1,575 трлн рублей, 2050 года - 3,156 трлн рублей. По базовому сценарию - 1,444 трлн рублей и 2,93 трлн рублей соответственно", - сказано в документе.

Отмечается, что в качестве целевого варианта развития выбран именно базовый сценарий, предполагающий сохранение производственной специализации, фокусировку на повышении эффективности действующих производств.

В структуре инвестиций основную долю занимает добыча полезных ископаемых - более 80%, а также строительная отрасль, агропромышленный комплекс, социальная сфера, сфера услуг.