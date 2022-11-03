Строительство завода по переработке фруктов мощностью 250 тонн в сутки началось в КБР

По словам главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, в регионе на сегодняшний день возможность единовременного хранения плодовоовощной продукции составляет 270 тыс. тонн

НАЛЬЧИК, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) начали строительство в регионе завода по переработке плодовой продукции, мощность которого будет составлять до 250 тонн в сутки. Об этом заявил в ходе выступления о социально экономическом развитии КБР в 2022 году и задачах на 2023 год в парламенте республики глава региона Казбек Коков.

"По объемам производства плодовой продукции мы сохраняем лидирующие позиции в Российской Федерации, мы объявляем, что в 2022 году объемы достигнут 550 тыс. тонн, а к 2025 году эта цифра должна достичь 600 тыс. тонн. Мы продолжаем строительство современных овощехранилищ, плодохранилищ, необходимо и впредь развивать это направление. С учетом того, что увеличилось производство плодов, сегодня в Кабардино-Балкарии строится крупное предприятие по переработке плодов до 250 тонн ежесуточно, необходимо перерабатывать всю продукцию сельского хозяйства, получать добавочную стоимость", - сказал Коков.

По его словам, в регионе на сегодняшний день возможность единовременного хранения плодовоовощной продукции составляет 270 тыс. тонн, что по сравнению с прошлым годом на 10 тыс. тонн больше.

"Сегодня продолжается строительство животноводческих комплексов, современных плодоовощехранилищ, строительство крупного инвестиционного проекта по выращиванию овощей закрытого грунта, работа продолжается строго в соответствии с графиком, это новые рабочие места, объем производства овощной продукции, только рабочих мест это позволит создать свыше 1,5 тыс.", - добавил глава региона.

Летом 2022 года Коков сообщал ТАСС, что на данный момент в регионе функционируют 36 современных хранилищ плодоовощной продукции почти на 186 тыс. тонн, восемь из которых были построены в 2021 году.