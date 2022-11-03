Литва представит ЕК документы о перераспределении сверхприбыли энергокомпаний Швеции

Эти документы подготовлены к переговорам со Стокгольмом. Еврокомиссия намерена выступить на этих переговорах в роли посредника

ВИЛЬНЮС, 3 ноября. /ТАСС/. Вильнюс в течение недели представит Еврокомиссии (ЕК) подготовленные документы к переговорам со Стокгольмом о перераспределении сверхприбыли энергокомпаний Швеции, электроэнергию которых закупает балтийская республика. Об этом в четверг сообщила журналистам советник министра энергетики Вита Раманаускайте.

"В течение недели собранные нами данные, свидетельствующие о том, что именно Швеция является для Литвы основным поставщиком электроэнергии, будут переданы Еврокомиссии", - сказала она.

Еврокомиссия намерена выступить на этих переговорах в роли посредника. "До начала переговоров наша позиция по возможным суммам, которые могут перечисляться Литве, оглашаться не будет", - отметила Раманаускайте.

ЕК предлагает снизить потребление электроэнергии в Евросоюзе на 10% до 31 марта 2023 года и изымать треть сверхприбылей европейских энергетических и топливных компаний, направив вырученные таким образом €257 млрд на стабилизацию цен. Литва собственной выработкой обеспечивает себя электроэнергией лишь на 30%. Остальная потребность компенсируется импортом.