3 ноября, 11:50

Bloomberg: США убеждают Германию не допускать КНР к контролю в стратегических областях

Агентство отмечает, что Вашингтон обеспокоен возможным тесным сближением Берлина с Пекином

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Вашингтон убеждает Германию и другие страны Европы не позволять КНР приобретать контрольные пакеты в стратегически важных компаниях. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, администрация президента США Джо Байдена следует курсу бывшего главы государства Дональда Трампа и рекомендует западным лидерам внимательно относиться к инвестициям в стратегические секторы своих стран и уделять пристальное внимание Китаю, не допуская его до контролирующих функций.

Издание отмечает, что Вашингтон обеспокоен возможным тесным сближением Берлина с Пекином. Канцлер ФРГ Олаф Шольц недавно одобрил приобретение китайской госкомпанией Cosco доли в 24,9% в порту Гамбурга. Шольц в сопровождении экономической делегации в пятницу прибудет с визитом в Китай, напоминает Bloomberg. 

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СШАГерманияКитай
© Информационное агентство ТАСС
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