Эксперт: санкционный режим в отношении России может продлиться до конца 2020 годов

Директор Института экономических стратегий РАН Александр Агеев уверен, что сценарий одномоментной отмены рестрикций невозможен

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Санкционное давление на Россию не прекратится одномоментно и может продлиться до конца десятилетия и даже дольше. Такое мнение высказал в четверг журналистам директор Института экономических стратегий РАН Александр Агеев.

"Эта история надолго. Надолго - означает, как минимум, двадцатые годы. Пройдут очень сложные процессы, где мы будем видеть и "приливы", и "отливы". И модификацию санкций - у них есть другие санкции, есть свой срок. <…> Какие-то из них потребуют уточнения, введения исключений, адаптация предприятий будет происходить", - сказал Агеев.

Ученый назвал невозможным сценарий одномоментной отмены санкций и напомнил об историческом опыте СССР.

"Даже когда началась разрядка в 1970-е годы, мы видим, как сложно происходила отмена многих ограничивающих моментов. Мы видим, как в 1990-е годы, когда все постсоветские страны провозгласили курс на вхождение в рыночную экономику <…>, тоже далеко не сразу все это происходило", - добавил эксперт.

Агеев также считает, что сложная ситуация, в которой оказалась страна, требует усложнения системы управления, в том числе совершенствования подходов к планированию.