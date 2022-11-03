На "Госуслугах" запустили сервис по оформлению разрешений на экспорт или импорт осетровых

Как пояснили в Росрыболовстве, срок предоставления государственной услуги составляет 14 рабочих дней

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Подведомственный Росрыболовству Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) и Минцифры РФ запустили на портале госуслуг сервис по выдаче разрешений на экспорт, импорт или реэкспорт осетровых видов рыб и продукции из них. Об этом сообщается в Telegram-канале Росрыболовства.

"Центр системы мониторинга рыболовства и связи, подведомственное учреждение Росрыболовства, совместно с Минцифры РФ вывел на портал госуслуг новую услугу для рыбаков - по выдаче разрешений на экспорт, импорт или реэкспорт осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру", - сказано в сообщении.

Как отмечается в сообщении, также на "Госуслугах" теперь можно оформить сертификат на интродукцию из моря образцов осетровых видов рыб, подпадающих под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Как пояснили в ведомстве, рассмотрение и обработка поступающих заявлений будут осуществляться с использованием внутренней системы исполнения государственных услуг Росрыболовства, а срок предоставления государственной услуги составляет 14 рабочих дней.