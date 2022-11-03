МИД КНР предостерег США от вмешательства в деловое сотрудничество Китая и Германии

Также в ведомстве отметили, что США не должны совершать необоснованные нападки

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. США не должны совершать необоснованные нападки в отношении делового сотрудничества Китая и Германии, не говоря уже о вмешательстве. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Деловое сотрудничество Китая и Германии - это дело двух суверенных государств, США не должны совершать необоснованные нападки, не говоря уже о том, чтобы вмешиваться", - сказал дипломат.

Как сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Вашингтон убеждает Германию и другие страны Европы не позволять КНР приобретать контрольные пакеты в стратегически важных компаниях. Как отмечает агентство, Вашингтон обеспокоен возможным тесным сближением Берлина с Пекином. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц одобрил приобретение китайской госкомпанией Cosco доли в 24,9% в порту Гамбурга.

Шольц 4 ноября совершит визит в Китай, где, как ожидается, проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Это будет первая личная встреча Шольца с китайским лидером после его вступления в должность канцлера. В поездке главу правительства Германии будет сопровождать экономическая делегация.