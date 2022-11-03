Бизнесмены на Алтае, выпускающие товары для участников СВО, получат микрозаймы под 0,5%

Меры поддержки вступят в силу после принятия соответствующих нормативно-правовых актов

ТАСС, 3 ноября. Предприниматели Республики Алтай, которые занимаются выпуском товаров для обеспечения участников специальной военной операции (СВО), получат микрозаймы Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства под 0,5% годовых. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.

"Было принято решение о предоставлении микрозаймов под 0,5% годовых предпринимателям, занимающимся выпуском товаров для обеспечения участников специальной военной операции. Кроме того, для заемщиков фонда, участвующих в спецоперации, а также их супруг и детей вводятся кредитные каникулы на уплату основного долга и процентов по займу на период участия в спецоперации", - сказал Максимов.

Также принято решение о введении дополнительных мер поддержки семьям мобилизованных, добровольцев и контрактников. Так, для них планируется внеочередное предоставление мест детям в детсадах, бесплатное питание школьников 5-11-х классов, льготный проезд в общественном транспорте для детей.

"Кроме того, планируется распространить статус многодетности на те семьи, в которых сын возрастом до 23 лет является участником СВО. Его родители, младшие братья, сестры смогут пользоваться всеми льготами, предоставляемыми многодетным семьям, включая льготы на оплату услуг ЖКХ", - подчеркнул Максимов.

Меры поддержки вступят в силу после принятия соответствующих нормативно-правовых актов. Решения по части из них будут принимать органы местного самоуправления. Введение ряда льгот потребует изменений в республиканское законодательство, этот вопрос планируется рассмотреть на ближайшей сессии Госсобрания региона в ноябре.

Ранее Максимов сообщил ТАСС, что единовременные региональные выплаты в размере 100 тыс. рублей получили все военнослужащие Республики Алтай, призванные в рамках частичной мобилизации.