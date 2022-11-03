В Турции заявили, что Россия вернулась в зерновую сделку, получив то, что требовала

Как отметил представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, параллельно были проведены переговоры с Украиной, которая "конструктивно отнеслась к требованиям и ожиданиям российской стороны"

АНКАРА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия, получив от Украины гарантии безопасности для зернового коридора, добилась желаемого результата, заявил в четверг официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

"Мы считаем, что Россия получила то, что требовала", - сказал Калын, чьи слова приводит телеканал ТРТ.

Он подчеркнул роль Анкары в возвращении Москвы к участию в сделке. "За последние три-четыре дня мы приложили большие дипломатические усилия. Министр обороны, министр иностранных дел. Во вторник наш президент провел [телефонную] беседу с [президентом РФ Владимиром] Путиным", - рассказал представитель Эрдогана.

По его словам, параллельно были проведены переговоры с Украиной, которая "конструктивно отнеслась к требованиям и ожиданиям российской стороны". Президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Эрдоганом в среду подтвердил свою приверженность зерновой сделке, отметил Калын.

Россия 29 октября объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке после того, как украинские беспилотные аппараты атаковали в Севастополе корабли и гражданские суда, участвующие в обеспечении безопасности коридора для зерновозов. Она решила 2 ноября возобновить свое участие в соглашении после того, как Украина при посредничестве ООН и Турции письменно гарантировала, что не будет использовать коридор безопасности в Черном море в военных целях. Путин при этом подчеркивал роль посреднических усилий турецкой стороны.

Вместе с тем в Москве оставили за собой право выйти из соглашения, если Киев нарушит данные им гарантии, и уточнили, что вопрос продления сделки, срок действия которой истекает в середине ноября, будет рассматриваться отдельно. Российские власти также не раз отмечали, что часть сделки, связанная с разблокированием российского экспорта продовольствия и удобрений, до сих пор не выполняется.