Регулятор в Литве снизил на 2023 год цену на передачу электроэнергии на 4%

Мотивы этого решения не уточняются

ВИЛЬНЮС, 3 ноября. /ТАСС/. Цена на передачу электроэнергии в Литве в 2023 году будет снижена на 4%. Такое решение в четверг принято государственным советом по регулированию в сфере энергетики.

"Средняя недифференцированная цена за сетевую передачу электроэнергии с 1 января 2023 года составит 0,654 евроцента за киловатт-час, что на 4% меньше сегодняшней стоимости за данную услугу", - говорится в сообщении ведомства. Мотивы этого решения не уточняются.

Услугой передачи электроэнергии считается ее транспортировка по сетям высокого напряжения, управляемым сетевым оператором, которым является компания Litgrid.