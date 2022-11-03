В Британии обвинили Glencore в перевозке на частных самолетах денег для взяток

По данным управления по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах, представители компании передали взятки на общую сумму в "несколько миллионов долларов должностным лицам в Нигерии, Камеруне, Кот-д'Ивуаре, Замбии и Экваториальной Гвинее"

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Британские следственные органы обвинили сотрудников швейцарской горнодобывающей компании Glencore в использовании частных самолетов для перевозки наличных денег с целью дачи взяток в ряде африканских стран. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

По данным управления по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах, представители Glencore передали взятки на общую сумму в "несколько миллионов долларов должностным лицам в Нигерии, Камеруне, Кот-д'Ивуаре, Замбии и Экваториальной Гвинее".

Как заявила прокурор Александра Хили в первый день слушаний в лондонском суде, сотрудники передавали деньги, чтобы "обеспечить благоприятный режим для продажи нефти и получить выгодные контракты". "Наличные деньги перевозились на борту частных самолетов", - добавила она.

Компания ранее признала себя виновной по нескольким пунктам обвинения во взяточничестве на сумму в $26,9 млн. По словам адвоката горнодобывающей компании Клэр Монтгомери, "Glencore сожалеет о вреде, нанесенном этими правонарушениями, и признает ущерб от ее деятельности".

Расследование по подозрению в коррупции в отношении Glencore уже проведено в Нигерии, Камеруне, Кот-д'Ивуаре и Экваториальной Гвинее. В Нигерии Glencore признала вину по иску о нарушении закона о борьбе с коррупционными действиями иностранцев и махинациях с ценами на товары и согласилась выплатить $1,2 млрд штрафа. В расследовании принимали участие органы юстиции США, Великобритании и Бразилии.