Positive Technologies выплатит дополнительные дивиденды-2021 в размере 340,6 млн рублей

В пресс-службе компании сообщили, что за предложенное решение было отдано 99,98% голосов акционеров, принявших участие в заочном голосовании

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Акционеры Positive Technologies на внеочередном собрании утвердили выплату дополнительных дивидендов за 2021 год в размере 340,6 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Внеочередное общее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов акционерам компании в сумме 340,6 млн рублей. За предложенное решение было отдано 99,98% голосов акционеров, принявших участие в заочном голосовании", - сообщили в пресс-службе.

Технически выплата будет произведена из чистой прибыли компании по данным бухгалтерской отчетности за девять месяцев 2022 года, отметили в компании. Общая сумма выплат, учитывая ранее выплаченные дивиденды в размере 950 млн рублей, в этом году составит 1,3 млрд рублей - эквивалент 100% чистой прибыли компании за 2021 год по управленческой отчетности.

Ранее совет директоров российской компании рекомендовал акционерам утвердить решение о выплате дополнительных дивидендов за 2021 год в таком же объеме - 340,6 млн рублей.

В мае 2022 года Positive Technologies по решению внеочередного собрания акционеров выплатила дивиденды на сумму 950 млн рублей, что эквивалентно 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Это была первая выплата дивидендов после выхода компании на Московскую биржу. Это также первые выплаты дивидендов, при расчете которых компания ориентируется на принятую в декабре 2021 года дивидендную политику и сумму чистой прибыли по итогам года (1,9 млрд рублей).

Positive Technologies 28 сентября в рамках SPO (вторичное публичное размещение акций эмитента на бирже) собрала заявки от примерно 10 тыс. инвесторов на покупку акций на 1 сумму млрд рублей, сообщала пресс-служба компании. По данным Positive Technologies, размещение было проведено в условиях, беспрецедентных с точки зрения волатильности рынка, что позволило выполнить одну из основных задач SPO по повышению free-float лишь частично.