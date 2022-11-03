В Таджикистане заявили о росте объема промышленного производства в 2022 году на 18%

В целом промышленной продукции произведено на около $2,9 млрд, сообщили в Агентстве по статистике страны

ДУШАНБЕ, 3 ноября. /ТАСС/. Объем производимой в Таджикистане промышленной продукции по итогам девяти месяцев 2022 года вырос на 18% по сравнению с аналогичными данными прошлого года. Об этом в четверг сообщили в Агентстве по статистике Таджикистана.

В целом промышленной продукции произведено на 29,1 млрд сомони (около $2,9 млрд). Наибольший вклад внесли такие отрасли, как обрабатывающая промышленность (прирост 16,6%) и электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирования воздуха (16,2%).

В агентстве отметили, что в обрабатывающей промышленности, в сфере текстильного и швейного производства объем произведенной продукции увеличился на 24%, за счет роста производства тканей - в 2,9 раза, ковров и ковровых изделий - в 1,5 раза, шелковых тканей (атлас) - в 2,4 раза и школьной формы - на 27%.