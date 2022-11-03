Парламент Молдавии запретил беспошлинную торговлю на границе

Существующим магазинам разрешено продолжить свою деятельность до окончания срока действия лицензии

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Парламент Молдавии на заседании в четверг утвердил поправки, запрещающие беспошлинную торговлю, которая велась на границе в магазинах duty free.

"Проект закона об отмене беспошлинного режима на территории Республики Молдова принят во втором чтении", - информирует пресс-служба законодательного органа. Существующим магазинам разрешено продолжить свою деятельность до окончания срока действия лицензии.

Решение было принято депутатами правящей Партии действия и солидарности (ПДС). "Налогообложению должны подвергаться все, включая магазины в аэропорту. На аккумулированные средства мы сможем дополнительно помочь тысячам других предпринимателей в это непростое время", - прокомментировал председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, один из авторов проекта Дмитрий Алайба.

Запретить магазины duty free потребовала в 2019 году Майя Санду, занимавшая в то время пост премьер-министра страны. Она обратила внимание, что это один из источников дохода оппозиционера Илана Шора, которого назвала "токсичным персонажем, замешанным в темных делах, включая кражу миллиарда".