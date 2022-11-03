Испания согласовала с Maersk проект на €10 млрд по производству метанола

В пресс-релизе кабмина страны говорится, что компания "определила Испанию как одно из наиболее привлекательных мест для производства "зеленого" топлива из-за ее досягаемости и наличия возобновляемых источников энергии и биогенных источников CO2, ее связи с ключевыми морскими путями, ее стабильного инвестиционного климата"

МАДРИД, 3 ноября. /ТАСС/. Датская судоходная и логистическая компания A. P. Moller - Maersk согласовала с правительством Испании инвестиции в размере €10 млрд для производства в королевстве "зеленого" метанола. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе кабмина страны.

Премьер-министр Педро Санчес встретился утром с генеральным директором компании Сореном Скоу. "Во время встречи они проанализировали роль Испании в глобальном проекте по производству "зеленого" топлива крупнейшей в мире судоходной компании после того, как она (Испания - прим. ТАСС) была выбрана в качестве одной из ключевых стран в ее (Maersk - прим. ТАСС) планах по декарбонизации", - отметили в правительстве королевства. По его информации, был подписан "общий протокол о сотрудничестве" между испанскими министерствами и Maersk.

Компания "определила Испанию как одно из наиболее привлекательных мест для производства "зеленого" топлива из-за ее досягаемости и наличия возобновляемых источников энергии и биогенных источников CO2, ее связи с ключевыми морскими путями, ее стабильного инвестиционного климата", добавили власти страны.

"Цель Maersk - производить миллионы тонн э-метанола для питания всех своих судов до 2040 года, начиная с примерно 20 крупных судов, которые начнут работать на "зеленом" метаноле в 2023-2024 гг., - уточнили в правительстве. - В случае с Испанией годовой объем производства может достичь 2 млн тонн с проектом, который предполагает инвестиции вместе с национальными и международными частными партнерами в размере около €10 млрд. Кроме того, потенциал создания рабочих мест составляет 85 тыс. прямых и косвенных рабочих мест".