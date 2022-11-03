Турчак заверил, что до конца года к газу подключат дома около 650 тыс. россиян

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести эти мероприятия до 1 января 2023 года

АСТРАХАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Программа догазификации позволит подключить к газу до конца 2022 года около 650 тыс. домовладений россиян. Об этом в четверг сообщил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

"В рамках этой программы уже на сегодняшний день 650 тыс. заявок принято, заключено договоров. И нет никаких сомнений, что все домовладения, которые подписали эти договора, до конца года будут газифицированы", - сказал Турчак.

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести эти мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка подводится без привлечения средств граждан за счет средств единого оператора газификации - ПАО "Газпром" - и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций, также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов.