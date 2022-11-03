Объем экспорта услуг провинции Хайнань в январе - сентябре вырос в два раза

По оценке департамента коммерции региона, Хайнань стабильно увеличивает объем торговли услугами, постоянно расширяя сферу взаимодействия с внешними партнерами по целому ряду направлений

ХАЙКОУ /Китай/, 3 ноября. /ТАСС/. Экспорт услуг южнокитайской провинции Хайнань в январе - сентябре вырос примерно на 100%, составив 11,67 млрд юаней (более $1,6 млрд по текущему курсу). Об этом сообщил департамент коммерции региона.

По его оценке, Хайнань стабильно увеличивает объем торговли услугами, постоянно расширяя сферу взаимодействия с внешними партнерами по целому ряду направлений. Одновременно наблюдаются важные изменения в структуре товарооборота провинции, которые, как ожидается, позволят ей лучше конкурировать на внешних рынках.

Среди ключевых статей экспорта Хайнаня в указанной области, как отмечается, фигурируют обслуживание международных воздушных и морских судов, туристических и логистических проектов. Все более важную роль играют офшорные сделки, стимулирующие увеличение объема торговли коммерческими услугами, который за три квартала текущего года вырос в стоимостном выражении в 4,5 раза, до 10,07 млрд юаней ($1,38 млрд). В итоге их доля в трансграничной структуре обмена нематериальными благами провинции превысила 42%.

"После того как [1 июня 2020 года] была опубликована Генеральная программа по формированию Хайнаньского порта свободной торговли, власти приняли целый ряд стратегических мер. Благодаря им заметно усилился потенциал Хайнаня в сфере услуг, на которые существует спрос на международных рынках", - приводит газета "Хайнань жибао" комментарий департамента коммерции провинции.

Как уточнило ведомство, в последнее время вклад Хайнаня в развитие мировой торговли постоянно возрастает. "Наша провинция стала важным звеном в трансформации и оптимизации глобального товарооборота", - подчеркивается в заявлении.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.