Операторы электросетей региона Балтийского моря договорились о помощи в случае перебоев

Ситуация, как утверждал Litgrid, находится под контролем экспертной группы региональных партнеров

ВИЛЬНЮС, 3 ноября. /ТАСС/. Операторы электросетей региона Балтийского моря договорились о сотрудничестве по оказанию помощи друг другу в случае перебоев с подачей электроэнергии. Об этом сообщило в четверг предприятие Litgrid, являющееся литовским системным оператором.

"Операторы активно сотрудничают и делятся информацией о ситуации с безопасностью поставок электроэнергии в регионе, - говорится в сообщении. - Если будут установлены конкретные факты ограничения доступа к электроэнергии, хотя вероятность этого остается низкой, операторы договорились о взаимодействии, чтобы это минимально сказалось на потребителях".

Ситуация, как утверждал Litgrid, находится под контролем экспертной группы региональных партнеров. "Они анализируют факторы зависимости в сфере поставок электроэнергии и межгосударственных рисков", - отметила литовская компания.

Речь идет о сотрудничестве и намечаемой помощи системных операторов стран Балтии, а также Германии, Дании, Норвегии, Польши и Финляндии.