Рыболовные предприятия новых регионов начнут работу по российским законам с 2023 года

Они будут работать в соответствии с действующими правилами рыболовства, разработанными для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна

ТАСС, 3 ноября. Все рыболовные предприятия четырех новых регионов России с 2023 года должны будут работать в соответствии с действующими правилами рыболовства, разработанными для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области по итогам заявления руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, сделанном на совещании по развитию рыбного промысла в Азовском и Черном морях в Ростове-на-Дону.

В совещании, в частности, принимали участие представители ДНР и ЛНР, Запорожской, Херсонской и Ростовской областей, Крыма, а также представители Минсельхоза РФ и рыбопромышленники Краснодарского края, Севастополя.

"Есть задачи, которые стоят перед новыми субъектами Российской Федерации, и задачи Росрыболовства и смежных ведомств. Нам сейчас очень важно выработать конкретный, пошаговый план действий для того, чтобы интеграция произошла максимально быстро и эффективно. Мы поставили срок: со следующего года все рыбаки этого рыбохозяйственного региона должны действовать и работать в соответствии с российским законодательством", - цитирует Шестакова пресс-служба.

На совещании обсудили процесс синхронизации правил рыболовства для новых субъектов России с действующими правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, а также вопросы осуществления и развития аквакультуры. Отдельное внимание было уделено процедурам перерегистрации индивидуальных предпринимателей и юрлиц и рыбопромысловых судов в соответствии с законодательством РФ. Глава Росрыболовства поставил задачу организовать рыболовство в Азовском море с учетом интересов всех рыбодобывающих предприятий Приазовья, добавили в пресс-службе.