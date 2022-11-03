Порт Янпу на Хайнане получил в Китае статус образцовой инновационной зоны развития импорта

Порт обеспечивает порядка 45% внешнего товарооборота провинции и около 20% от привлекаемых ею иностранных инвестиций

ХАЙКОУ /Китай/, 3 ноября. /ТАСС/. Ключевой глубоководный порт Хайнаня Янпу и прилегающий к нему промышленный кластер получили официальный статус образцовой инновационной зоны развития импорта КНР. Об этом сообщило в четверг Министерство коммерции Китая.

Таким образом, Янпу вошел в общенациональный список из нескольких десятков площадок стратегического значения, главная задача которых - путем внедрения инноваций обеспечить рост внешнего товарооборота страны. Кроме того, перед этим индустриальным районом теперь поставлены и другие цели - стимулировать трансграничное межотраслевое взаимодействие и усиливать национальный потребительский сектор.

Предполагается, что благодаря новому статусу Янпу будет играть еще более важную роль в государственной стратегии по усилению открытости Китая.

Янпу находится на территории города Даньчжоу (северо-запад острова), административно напрямую подчиняясь властям Хайнаня. Он обеспечивает порядка 45% внешнего товарооборота провинции и около 20% от привлекаемых ею иностранных инвестиций.

Эта портовая зона особого экономического развития играет важную роль в развитии транспортной сети КНР: в соответствии с планом китайского правительства, к 2035 году Янпу превратится в ключевой пункт по распределению потока грузов из различных регионов страны в Юго-Восточную Азию и Океанию, Европу и Северную Америку. Ожидается, что уже к 2025 году он станет транспортным узлом регионального значения, через который ежегодно будет проходить до 5 млн контейнеров.