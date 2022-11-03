Байден обсудил с президентом ОАЭ соглашение о зеленой энергетике

Также политики поговорили о том, как финансирование в размере $100 млрд ускорит процесс перехода к экологически чистой энергетике

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден обсудил с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном рамочное соглашение о стратегическом партнерстве в сфере чистой энергетики. Об этом американский лидер сообщил в четверг в Twitter.

"Я поговорил с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном о рамочном соглашении в сфере чистой энергетики, [заключенном между] США и ОАЭ, а также о том, как финансирование в размере $100 млрд ускорит процесс перехода к экологически чистой энергетике", - заявил глава Белого дома. По его словам, "это пример того, что наши страны могут достигнуть совместными усилиями".

Как сообщило эмиратское государственное информационное агентство WAM, ОАЭ и США заключили во вторник соглашение о стратегическом партнерстве с целью инвестировать к 2035 году $100 млрд в реализацию проектов в сфере чистой энергетики. В рамках этой меры два государства сформируют рабочие группы, которые будут проводить встречи каждые три месяца. В ходе них эксперты будут предлагать перспективные проекты для инвестирования и оценивать прогресс в достижении целей партнерства.