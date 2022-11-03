Комитет ГД одобрил распространение налогового режима для самозанятых на Байконур

Теперь соответствующий законопроект планируется рассмотреть на заседании Госдумы 8 ноября

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым предполагается включение территории города Байконур в перечень территорий, на которых проводится эксперимент по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". Документ был инициирован правительством РФ.

Теперь законопроект планируется рассмотреть на заседании Госдумы 8 ноября.

В соответствии с соглашением между Россией и Республикой Казахстан о статусе Байконура, этот город является административно-территориальной единицей Республики Казахстан, функционирующей в условиях аренды. На период аренды комплекса "Байконур" город Байконур в отношениях с Российской Федерацией наделяется статусом, соответствующим городу федерального значения РФ, с особым режимом безопасного функционирования объектов, предприятий и организаций, а также проживания граждан.

Физические лица, занимающиеся предпринимательством без образования юридического лица, и юридические лица Республики Казахстан, зарегистрированные на территории Байконура, на период аренды комплекса "Байконур" регистрируются в налоговом органе города Байконур как физлица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, и юрлица РФ. При этом сохраняются имущественные права соответствующих собственников Республики Казахстан. Налоги, сборы, пошлины и иные платежи, взимаемые с юридических и физических лиц, зачисляются в бюджет города.

Согласно законодательству, специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" вводится в действие законами субъектов Российской Федерации. "Вместе с тем, согласно действующей редакции федерального закона, правовой механизм введения на территории города Байконур специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в настоящий момент отсутствует, поскольку органы городской представительной (законодательной) власти в городе Байконуре не формируются", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект был разработан во исполнение поручения председателя правительства РФ от 9 апреля 2022 года.